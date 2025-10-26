Covid, l'ammissione choc di Pregliasco in Commissione. De Vita: "Arroganza"

Foto: Instagram Roy De Vita/Ansa

Uno dei volti più noti e riconoscibili dell'era Covid, che pontificava in tv on le altre viro-star. Parliamo di Fabrizio Pregliasco, professore di Igiene all'Università degli Studi di Milano, che in Commissione parlamentare sulla pandemia qualche giorno fa, in un'audizione sulle misure restrittive applicate agli italiani, ha ammesso di aver ricevuto finanziamenti dalle principali case farmaceutiche. Asserendo che questo lo renderebbe più "Indipendente" rispetto a chi ha ricevuto sldi da una sola compagnia.

A commentare queste parole è Roy De Vita, primario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva al Regina Elena di Roma. Il medico fa l'elenco delle compagnie che hanno foraggiato con finanziamenti l'attività di Pregliaso - tra queste GlaxoSmithKline, Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Novavax... - e ricorda come "all'obiezione della senatrice Zedda sulla sua terzietà, avendo una posizione di eccessivo conflitto di interessi per poter essere credibile in merito ai vaccini, Pregliasco ha precisato, e cito testualmente, 'forse sono più indipendente di altri perché ho ricevuto finanziamenti da più aziende'. Ora, è difficile dire se questa cosa la pensi per davvero o se sia stato solo uno spingersi fortemente in avanti per non cadere indietro, ma resta il fatto che la sua è un'affermazione ricca di arroganza, protervia, indubbiamente inopportuna, inconsapevolmente autolesionistica".

De Vita in un video su Instagram ricorda le misure, a suo parere discriminatorie, promosse durante la pandemia da Pregliasco e le sue parole su chi non si non voleva vaccinarsi contro il Covid. "Ritorna agli onori della cronaca con queste dichiarazioni scioccanti che, una volta ancora, anche se a onor del vero non ce n'era alcun bisogno, ci vuole ricordare chi veramente sia e quale sia il suo valore", attacca De Vita.