Francesca Albanese smontata anche all'estero: "Conflitto d'interessi ed eventi con esponenti di Hamas

Sullo stesso argomento: Regionali horror, i post choc del palestinese nuovo testimonial M5s

Giulia Sorrentino 24 ottobre 2025 a

a

a

Francesca Albanese ora viene smontata anche all'estero. Questa volta a parlare di lei è stata Caroline Foust, nota giornalista francese, che si è espressa in merito all'ultimo report della relatrice speciale Onu: “Il suo è un dossier che meriterebbe una cronaca. Sono perfettamente consapevole che se si dice a qualcuno che una relatrice Onu ha parlato in un rapporto di genocidio, ci si crede. Ma è anche questo il lavoro di noi giornalisti, ricordare che l'Onu è una comunità di paesi con rapporti di forza, non ci sono solo democrazie. E i rappresentanti non vengono nominati in base alla loro competenza o ai loro titoli di studio, si tratta di nomine politiche e vengono scelti perché dei paesi fanno campagna a loro favore”.

Il sermone anti-Meloni di Littizzetto è un boomerang: "Patriarcato", cosa le scrivono

Poi l'affondo sul volto di Ariano Irpino: “Un attivista molto radicale spinta a questo incarico da alcuni paesi, in particolare dell’organizzazione della conferenza islamica, che hanno interesse a metterla lì per farle fare certi tipi di rapporti. Ma tutto il mondo sa bene a cosa si va incontro quando parla, ed è una persona in pieno conflitto di interessi. Suo marito dipendeva dalle autorità palestinesi, lei tiene conferenze con esponenti di Hamas, rifiuta che si critichi Hamas, dice che è un movimento molto serio che ha permesso di rimettere la causa palestinese al centro di tutto. Ha rilanciato dei tweet complottisti sugli attentati di Parigi e del Bataclan chiedendosi se non ci fossero dietro il Mossad e la Cia”.

L'ultima star di Avs rimpiange Hitler ma fa l'offesa se le dici sovrappeso

La cosa surreale è che il video in cui Albanese bacchetta il sindaco di Reggio Emilia per essersi azzardato a nominare gli ostaggi e il pogrom del 7 ottobre, si ha finito fuori dai confini italiani e che ha commentare quell'episodio sia una giornalista francese. Il mondo, evidentemente, si sta svegliando. E, forse, anche l'Italia presto lo farà.