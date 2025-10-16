Ilaria Salis, bufera per il post della vergogna. Il centrodestra: "Orrore e sconcerto"

Foto: LaPresse

Ignazio Riccio 16 ottobre 2025

Il post pubblicato su Instagram dall’europarlamentare di Avs, Ilaria Salis ha scatenato una tempesta politica e sociale poche ore dopo la tragica morte di tre carabinieri a Verona. Nel messaggio, Salis ha messo in relazione l’attentato con la crescente crisi abitativa e la povertà in Italia, sottolineando come “alla radice di questi gesti disperati e terribili ci sia una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione”.

L’europarlamentare ha poi aggiunto che, se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde della crisi, “dovrà considerarsi corresponsabile, insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo, di ciò che di orribile accade”. Le parole di Salis hanno immediatamente provocato reazioni politiche dure e unanimi.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha parlato di “dichiarazioni vergognose”, affermando che le dichiarazioni di Salis “rappresentano la persona che è” e costituiscono un esempio di irresponsabilità politica capace di generare “altro orrore e altra violenza”. Gasparri ha inoltre chiamato direttamente a rispondere della vicenda i leader politici Fratoianni e Bonelli, sottolineando che chi ha scelto di candidare Salis “ha una responsabilità gravissima” e che tale responsabilità ricade sulle figure che ne hanno supportato la candidatura.

Sul fronte della Lega, il deputato ed ex carabiniere Anastasio Carrà ha condannato le dichiarazioni definendole “sconcertanti” e aggiungendo: “Uccidere in maniera premeditata tre servitori dello Stato non può trovare alcuna giustificazione. Chi, come Salis, cerca di aizzare chi si sente marginalizzato verso atti estremi, agisce in maniera irresponsabile e oltre ogni limite”. Carrà ha ribadito il suo ruolo istituzionale e professionale, sottolineando il rispetto dovuto ai membri delle forze dell’ordine che “stavano semplicemente svolgendo il proprio lavoro”.

Anche Gianni Berrino, senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia, ha espresso “forte sconcerto” per il post, evidenziando l’inaccettabilità della banalizzazione della morte di servitori dello Stato da parte di una rappresentante politica. Secondo Berrino, è necessaria una presa di posizione chiara da parte di Salis e del partito Avs, per ristabilire rispetto verso le vittime e le loro famiglie, tutelare il valore delle istituzioni e dimostrare responsabilità politica.

Il post di Salis arriva in un momento in cui la questione abitativa e la povertà sono tornate al centro del dibattito pubblico in diverse città italiane, da Sesto San Giovanni a Castel d’Azzano. La rappresentante di Avs, in maniera azzardata e poco appropriata, voleva evidenziare come alcuni problemi strutturali, come la carenza di alloggi accessibili e l’aumento delle disuguaglianze, possano creare disagio e frustrazione sociale. Tuttavia, l’accostamento diretto tra queste condizioni e un gesto criminale ha scatenato forti reazioni politiche, che hanno accusato la Salis di irresponsabilità e di un’inopportuna banalizzazione della tragedia.

La vicenda mette in luce un tema più ampio, quello del linguaggio politico e della responsabilità dei rappresentanti istituzionali nel commentare eventi drammatici. La linea di confine tra analisi sociale e giustificazione di atti criminali è diventata oggetto di dibattito tra le forze politiche.

Le dichiarazioni hanno aperto anche una riflessione sul ruolo dei partiti nella gestione dell’immagine dei propri rappresentanti. Gasparri e Berrino hanno sottolineato la necessità di atti di trasparenza e responsabilità, mentre la Lega ha insistito sulla difesa dei valori istituzionali e del rispetto per le forze dell’ordine. Dall’altra parte, Salis e Avs potrebbero trovarsi a dover chiarire pubblicamente il significato delle affermazioni, per evitare ulteriori tensioni politiche e mediatiche.

La vicenda rischia di alimentare una polarizzazione già accentuata nel dibattito pubblico, tra chi enfatizza le cause sociali alla base della disperazione e chi sottolinea la centralità della responsabilità individuale e istituzionale in caso di violenza.