Francesca Albanese ci blocca su X, l'ultimo cortocircuito della sinistra allergica alla stampa

Chissà cosa avremo fatto di male per essere stati bloccati dalla relatrice speciale Onu Francesca Albanese. Ebbene, ignorandone il motivo, e speriamo che non sia solo per le critiche che le abbiamo mosso, ecco che comprare sul nostro profilo X il messaggio “Francesca Albanese ti ha bloccato”. Farebbe quantomeno sorridere se il motivo della sua decisione rientrasse nella mancanza di sopportare una narrazione diversa dalla sua. Così come sarebbe incoerente che il “blocco” provenga proprio da chi, come fa la sinistra, predica la libertà di parola senza poi, a volte, metterla in pratica. Sono comunque i soliti segnali di insofferenza da parte di chi non ama quelli che considera nemici, e preferisce metterli a tacere piuttosto che replicare.

Solo ieri sera abbiamo dato conto della "fatwa" della relatrice Onu per la Palestina contro Immacolata Boccia, direttrice dell'Ufficio stampa Rai. "Quali prove possiede" per "negare i crimini Israeliani a Gaza contraddicendo l'enormità di prove raccolte dall'ONU, Amnesty International, Forensic Architecture e dozzine di altri esperti? La propaganda progenocidio va indagata e punita", aveva scritto Albanese su X invocando la punizione delle voci non allineate.