Ricciarelli-Magalli, “ti darei una sberla”. Continuano i veleni e la lite su Pippo Baudo: ne parli per soldi

Non è il primo battibecco tra i due. Probabilmente non sarà l’ultimo. Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli non hanno timore di “confrontarsi”, o per meglio dire, litigare in pubblico. L’ultimo affondo in ordine temporale, ricorda il Corriere della Sera, arriva da Katia che ha attaccato il noto conduttore televisivo nel corso del programma Verissimo. “Magalli devo dire che sei stato cattivo”. Lei, poi, gli ha rimproverato un passato di “veleno, non tanto nei miei confronti” e lo ha accusato di essere una di quelle persone “che dicono le cose e poi non le riconfermano”. Infine chiude il suo “intervento” con una frase alquanto discutibile: “Una bella sberla te la darei”.

Si parla di Pippo Baudo. Il tema è delicato. Il conduttore in passato ha più volte smentito, attraverso diversi canali, la Ricciarelli che da tempo sostiene che non riusciva a contattare l’ex marito a causa della sua segretaria, Dina Minna, che avrebbe fatto da filtro tra i due. La realtà, però, sarebbe un’altra. “Pippo aveva un numero privato che dava a chi voleva e non l’ha mai dato a Katia, per questo lei doveva passare attraverso Dina”, ha spiegato Magalli. Che poi ha lasciato intendere che la trafila era una sorta di passaggio a vuoto perché Pippo “aveva detto a Dina di non passargliela”. In un lungo messaggio pubblicato su Facebook Magalli ha inoltre ricordato che l’amicizia con Baudo era “forte e duratura”. Un legame così profondo e sincero che ha resistito allo scorrere del tempo, anche dopo la separazione da Katia. “Per questo mi è dispiaciuto leggere tue dichiarazioni su di lui che io certo non mi azzardo a definire bugiarde, ma che non corrispondono ai fatti per come li conosco io”. “Questo - ha aggiunto - mi ha portato a smentire un paio di quelle dichiarazioni, quella che incolpava Dina di non passartelo mai al telefono dopo il divorzio e quella in cui te la prendevi di nuovo con Dina che non ti avrebbe avvertito del ricovero di Pippo quando fu operato al San Raffaele a Milano”. Il conduttore si riferisce a un episodio che risale a quando la coppia era ancora unita. “Pippo fu operato e lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia”, aveva raccontato Magalli al settimanale Oggi. Il conduttore aveva poi riferito che lei si presentò tre giorni dopo l’operazione “e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo, era infuriato. E gliene disse di tutti i colori”. Secondo Magalli questo episodio fu “l’inizio della fine del loro matrimonio, chissà, magari se fosse stata vicina a lui in ospedale invece di partire sarebbero andati avanti ancora un po’, ma il fatto che non ci fosse fu un grande dispiacere per Pippo, che mai avevo visto così infuriato”.

Sempre nel messaggio pubblicato su Facebook, Magalli non usa giri di parole contro la Ricciarelli: “Tu hai detto alla Toffanin che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi. Possibilità che è stata offerta anche a me ma che ho rifiutato perché odio la polemica, odio avere una polemica con te e odio discutere di cose che coinvolgono anche Pippo ora che purtroppo non c’è più”. Il conduttore, però, si augura che si possa mettere la parola fine alla diatriba. "Detto questo ricambio le tue sberle con un abbraccio - ha concluso - e spero che tutto finisca qui".

