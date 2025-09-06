Mostra del Cinema di Venezia, Porcaroli miglior attrice per Orizzonti. E lancia il messaggio pro Flotilla

06 settembre 2025 a

a

a

"Vorrei dedicare questo premio con tutto il mio amore, la mia stima, la mia riconoscenza agli amici della Flotilla". L'occasione era troppo ghiotta per Benedetta Porcaroli, che, mentre ritirava il premio di miglior attrice per la categoria Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, ha lanciato un messaggio pro Flotilla, l'insieme delle imbarcazioni che sta sfidando Israele e si sta muovendo verso Gaza per distribuire aiuti umanitari. Se la conduttrice Emanuela Fanelli ha scelto di non prendere posizione rispetto alle guerre che furoreggiano nel mondo, l'artista 27enne ha fatto il contrario e ha sfruttato i riflettori per mettere l'accento su quanto accade nella Striscia. "Non è tutto finito, c'è un motivo valido per alzarsi la mattina e che si chiama umanità", ha detto l'attrice italiana, selezionata per la sua interpretazione nel film "Il rapimento di Arabella".

Feltri senza filtri su borseggiatrici e centri sociali: onestà nel Paese dei corrotti

La pellicola è la storia di Holly, ventotto anni, che ha sempre creduto di essere la versione sbagliata di se stessa e che la sua vita non sia andata come avrebbe voluto. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato la sé di un tempo. Decisa a scappare di casa, la bambina nasconde la sua identità e asseconda il desiderio di Holly: tornare indietro e diventare qualcuno di speciale. "Anche se Il rapimento di Arabella somiglia a una commedia, il film è nato da riflessioni lette su Reddit e altri forum online, oltre che da sensazioni personali quotidiane. Per questo ho pensato di inventare la storia di questo film, che mi pare racchiudere un sentimento diffuso o almeno condivisibile", ha commentato la regista Cavalli nelle note di regia.