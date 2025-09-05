William e Harry rivali anche in tv: sgambetti incrociati con i documentari su Diana?

05 settembre 2025 a

a

a

Re Carlo e il principe Harry potrebbero vedersi la settimana prossima a Londra, dando così il via a una felice riconciliazione fra padre e figlio, ma sono sempre più insistenti le voci di livori tra il duca di Sussex e il fratello maggiore, il principe William. C'è chi mormora di un possibile scontro in tv e di una guerra di documentari per celebrare la defunta madre, Lady Diana. La società di produzione Archewell del principe Harry pare sia già in trattative per il documentario. Alcune fonti, nel frattempo, hanno riferito al Daily Beast che William si sentirà in dovere di realizzarne uno proprio. "Come tutti sanno, William odia Netflix con tutto il cuore, proprio come tutti i reali in Inghilterra, a causa di The Crown e del modo in cui sono stati ritratti nella serie - ha scritto l'Examiner - La serie ha completamente distrutto il nonno Filippo di Edimburgo, accusandolo sostanzialmente di essere un imbroglione, e ha anche offerto un ritratto molto sgradevole del padre".

Dominella: "L'effetto sorpresa a Donna sotto le stelle, le vacanze a Sabaudia e i carciofi alla giudia"

"William si sente disgustato dal fatto che suo fratello possa lavorare con loro", ha aggiunto una fonte, "figuriamoci se su qualcosa legato alla loro amata madre". Non solo, la fonte ha anche precisato che "Harry sa esattamente cosa pensa suo fratello di Netflix" e che il fatto che vada avanti con questo progetto è "uno schiaffo in faccia. È come se nulla fosse sacro per lui quando si tratta dell'onnipotente dollaro americano". Per quanto riguarda un possibile documentario sulla principessa Diana, un dirigente di una casa di produzione indipendente nel Regno Unito ha dichiarato al Daily Beast: "Harry sta pensando di realizzare una serie su Diana nel 2027. Vogliono trovare i partner giusti e ne abbiamo parlato con loro. Sono sicuro che anche altre case di produzione lo abbiano fatto. Un resoconto dall'interno dell'implosione del matrimonio tra Carlo e Diana e il racconto di Harry della morte di Diana e delle sue conseguenze sarebbero il fenomeno televisivo di tutti i tempi". Ma un amico di William ha spiegato alla testata che questo non è ciò su cui i fratelli avevano concordato.