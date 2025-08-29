Siti sessisti, da Agnes solidarietà alle giornaliste e a tutte le donne offese in rete

Marco Zonetti 29 agosto 2025 a

Mentre il caso dei siti e delle pagine social fondati sulla denigrazione delle donne e sulla loro esposizione al pubblico ludibrio è approdato nelle istituzioni e si avvia a essere affrontato nelle apposite sedi giudiziarie, alcune giornaliste Rai hanno rivelato a loro volta di essere finite a loro insaputa esposte in quegli iniqui spazi virtuali, prendendo posizione a favore di tutte le donne umiliate.

Meloni è disgustata per i siti sessisti: "Punizioni severe". Parlamento si prepara a nuove norme

Con loro si schiera altresì la consigliera di amministrazione e presidente in pectore della Rai Simona Agnes in un accorato appello. «Voglio esprimere profonda solidarietà alle giornaliste Rai e non solo, a tutte le donne che hanno subito furti di immagini, rielaborazioni non autorizzate e pubblicazione sui siti e sui social media. Episodi di violenza digitale, che ledono la dignità e la sicurezza delle persone, sono inaccettabili e contrastano i principi fondamentali di libertà, privacy e dignità». Simona Agnes quindi conclude: «Dobbiamo unirci, istituzioni, aziende, media e piattaforme in uno sforzo comune per proteggere le persone, sostenere le vittime e prevenire nuovi episodi di violenza digitale».