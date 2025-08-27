Rivolta per Melania Trump in copertina? Cerno: "Vogliono solo donne di sinistra, chi mettiamo noi in prima pagina"

27 agosto 2025 a

a

a

Bella, anzi bellissima, e potente visto che è, per la seconda volta, la First lady americana. Ma Melania Trump, un passato da top model, non ha mai avuto l'onore di una copertina su Vogue. Ma il fronte Conde Nast si incrina: il nuovo direttore di Vanity Fair Mark Guiducci starebbe valutando una "cover story" su di lei. Solo l'ipotesi ha scatenato la protesta della redazione: "Non normalizzeremo questo despota e sua moglie. Ci batteremo", ha detto un dipendente della rivista al New York Post riferendosi a Trump e alla sua terza moglie. "Se Melania viene messa in copertina, metà della redazione incrocerà le braccia", ha aggiunto un altro redattore.

Se ne parla, tra gli altri argomenti, nel corso dell'edizione delle 19 di mercoledì 27 agosto del Tg4. Al direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, viene chiesto: "La metteresti Melania Trump in copertina?". "Sì, l'ho anche messa, e domani a questo punto ci metto Giorgia Meloni" protagonista al Meeting di Rimini, risponde al telegiornale di Rete 4.

Video su questo argomento Quel venticello nel Pd e la tirata di capElly di Prodi. E la sinistra rosica per l'ovazione a Giorgia

Dietro alla vicenda c'è molta politica. "Se le donne sono di sinistra vanno in copertina, se sono di destra non ci vanno", afferma Cerno che fa un parallelismo con l'Italia: "Ricordate Debora Serracchiani che il primo giorno di Meloni da premier ha detto che era un passo indietro agli uomini? Le scambiano per uomini. È un problema che ha la sinistra con gli altri e che prima o poi deve risolvere".