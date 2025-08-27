Influenza, Bassetti già suona l'allarme: “Sarà una stagione durissima, casi in aumento del 70%”

27 agosto 2025 a

L’allarmismo dei virologi è già arrivato. A lanciarlo è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che in un video su Facebook ha messo in guardia sull’imminente stagione influenzale. “Abbiamo i dati di cosa sta succedendo in Australia per quanto riguarda l'influenza. Dico questo perchè bisogna guardare cosa succede dove hanno già avuto l'inverno e dove si capisce in qualche modo cosa succederà quando arriveranno il nostro autunno e il nostro inverno. In Australia c'è stato un aumento del 70% dei casi rispetto all'anno precedente. E l'anno precedente era già stato molto importante, tanto è vero che noi avevamo chiamato 'australiana' l'influenza giunta in Italia. Quindi, si prevede che anche da noi ci sarà una stagione influenzale molto impegnativa, con tanti casi anche gravi”, spiega Bassetti.

Un dato particolarmente preoccupante riguarda l’emergenza ospedaliera: “C'è un dato – prosegue – riferito alle ore in cui le ambulanze hanno funzionato per portare in ospedale malati con influenza: è doppio rispetto a quello che avveniva un anno fa”. L’infettivologo lancia quindi un appello diretto alla popolazione: “Quindi prepariamoci a una stagione influenzale impegnativa. Come si può fare? Vaccinarsi. Ma non solo le persone più anziane, quelle più fragili e i bambini, ma anche tutto il resto della popolazione. È una cosa così semplice quella di proteggersi vaccinandosi contro l'influenza che non comprendo perché la gente non lo faccia”.