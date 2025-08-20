Pippo Baudo, oggi i funerali. Il figlio Alessandro confessa: "Ci vedevamo poco ma..."

Marco Zonetti 20 agosto 2025 a

a

a

Tutto pronto a Militello in Val di Catania per i funerali di Pippo Baudo, previsti per oggi - mercoledì 20 agosto 2025 - alle 16.00 e che saranno seguiti in diretta da una edizione straordinaria del Tg1 di Gian Marco Chiocci a partire dalle 15.30. Alla cerimonia funebre parteciperà anche il figlio di Pippo, Alessandro Baudo, musicista che vive da anni in Australia e dalla quale è appena giunto per tributare l'ultimo saluto all'illustre genitore. Alessandro è nato nel 1962 da una relazione giovanile di Pippo Baudo con Mirella Adinolfi, all'epoca sposata con un dirigente RAI e già madre di due bambini. La paternità di Alessandro fu riconosciuta ufficialmente da Pippo solo nel 1996, complice un test del DNA. L'agnizione è stata accettata di buon grado dal conduttore e padre e figlio si sono particolarmente avvicinati negli ultimi anni, con il progressivo declino della salute di Baudo.

«Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello» ha dichiarato Alessandro all'Ansa. «Un luogo speciale a cui è sempre stato legato da un affetto profondo e sincero. Anni addietro papà mi ci ha condotto, all'epoca mio figlio Sean era un bambino che attraverso i racconti del nonno si appassionava alle meraviglie della sua terra d'origine. Ne conservo ricordi bellissimi che porterò sempre con me». E ancora: «La triste notizia mi ha raggiunto mentre mi trovavo in Australia, paese in cui vivo. Da Melbourne ero appena partito per andare a trovare mio figlio Sean e i nipotini che vivono a Brisbane. Mi rammarica il fatto che mio padre non abbia potuto conoscere i suoi due ultimi nipoti». «Ci vedevamo poco ma io gli ho sempre voluto bene» ha ricordato, commosso, il figlio di Pippo. «Proprio in questi giorni di grande tristezza ho rivisto tante volte un video amatoriale che ci ritrae tutti insieme in Sicilia, papà abbraccia con affetto mio figlio Sean, ancora piccolo, mentre gli insegna alcune parole in italiano», ha aggiunto.