Sydney Sweeney, lo spot dei jeans scatena la follia woke: "Suprematismo bianco"

Ricordate quella vecchia pubblicità firmata Oliviero Toscani dei jeans Jesus che tanto fece discutere? Era il 1973 e mostrava le terga di una modella con lo slogan: "Chi mi ama mi segua". Ebbene, niente al confronto dal vespaio sollevato dallo spot con protagonista Sydney Sweeney dei jeans American Eagle. Ebbene, la star della serie statunitense 'Euphoria' è stata scelta come volto della campagna intitolata 'Sydney Sweeney has great jeans', frase gioca sull'assonanza tra le parole inglesi 'jeans' e 'genes' ovvero 'geni'. Gioco di parole apparentemente innocuo ma che ha scatenato la contraerea woke e sollevato diverse polemiche a sfondo razziale.

Sydney Sweeney is beautiful and has great genes. pic.twitter.com/9O5Pm3mB5V

Sui social sono iniziati a spuntare post che rimproverano al brand di aver scelto un'attrice bionda, bianca (pardon, caucasica...) e con gli occhi azzurri, con le attiviste più arrabbiate che parlano apertamente di propaganda nazista e suprematista. Nel video promozionale la giovane star di Hollywood dice: "I geni vengono trasmessi dai genitori alla prole, spesso determinando tratti come il colore dei capelli, la personalità e persino il colore degli occhi". Alla bufera social l'azienda ha risposto con un video per smorzare le polemiche ma la protesta della galassia woke ha raggiunto picchi difficilmente visti negli ultimi tempi.

Sydney Sweeney embodies old school Americana. What's not to love? American Eagle got it right. pic.twitter.com/SXJse55e0c