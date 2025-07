Aiuti umanitari in Kosovo grazie alla Difesa. Il Ten.Col. Paglia: “Fieri di essere soldati italiani”

30 luglio 2025 a

a

a

Il Ten. Col. MOVM Gianfranco Paglia ha pubblicato una serie di foto e un lungo messaggio sulla propria pagina Facebook: "A distanza di pochi giorni sono ritornato in Kosovo perché dall'ultimo viaggio, avvenuto in occasione del 32° Anniversario del Checkpoint Pasta, in cui è stato inaugurato al Villaggio Italia un monumento ai Caduti, ho avuto l'opportunità di condividere momenti di confronto con le varie realtà insistenti nell’ambito del contesto operativo del Regional Command West e mi sono reso conto della sostanziale differenze in cui sono costrette a vivere alcune etnie di minoranza. Grazie alla Difesa, al Comando italiano e all'Aeronautica Militare è stato possibile portare aiuti umanitari che sono stati devoluti a tutti i cittadini indistintamente dal credo e dall'etnia. Nella considerazione che ogni essere umano ha diritto ad una vita dignitosa e di pari valore. Gli aiuti umanitari consistono in generi alimentari e sanitari e ringrazio le aziende italiane che si sono adoperate nel fornirli".

"Con un coordinamento preciso e puntuale organizzato dal Comando Italia con le organizzazioni del territorio, è stata possibile la distribuzione a case famiglia, a strutture sanitarie che offrono supporto a ragazzi in gravi condizioni motorie. È anche questo il senso della nostra presenza nei territori operativi e la macchina di solidarietà italiana che si muove, non delude mai. Fino a quando sarà possibile regalare un sorriso ad un bambino, portare conforto e ristoro a famiglie, noi non ci fermeremo, fieri ed orgogliosi di essere Soldati italiani", ha concluso Paglia.