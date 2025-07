Mimmo Lucano fa ricorso e se la prende con Il Tempo

Rita Cavallaro 07 luglio 2025 a

Il paladino dei migranti contro le forze del male. E ora Mimmo Lucano attacca Il Tempo, "reo" secondo l'ideatore del modello Riace di portare avanti una narrazione tesa a far passare la cittadina della costa ionica reggina come "pericolosa". Il Tempo, infatti, oltre ad aver portato alla luce le intercettazioni esclusive in grado di delineare la gestione opaca del sistema di accoglienza targato Lucano e i tentativi dell'europarlamentare di Avs di restare abbarbicato alla poltrona nonostante la decadenza stabilita dalla legge Severino a seguito di condanna definitiva, nei giorni scorsi ha scovato un documento del Viminale che accerta un buco da quasi 3 milioni e mezzo di euro causato alle casse comunali dal modello Riace di accoglienza degli irregolari. E poche ore fa il sindaco decaduto, che però siede comodamente al Parlamento Europeo tra i banchi del partito di Fratoianni e Bonelli insieme alla compagna Ilaria Salis, in un colloquio con La Riviera ha annunciato che farà ricorso per tornare a occupare lo scranno più alto del Comune.

"I giornali, quelli della destra, vedono Riace come pericolosa, sennò non si spiega diversa. Il Tempo, Libero, Il Giornale", sottolinea Lucano, mentre parla di una sorta di battaglia ideologica sennò "il male vince". E poi lancia una nuova iniziativa, che non vede più pagare Pantalone per gli irregolari, visto che non potrebbe di fronte alla richiesta del Ministero dell'Interno della restituzione degli oltre 3 milioni di euro". E allora paga lui. "La materia più importante per chi ha alimentato il nostro sogno del riscatto sociale degli ultimi è quella della migrazione", dice il difensore dei clandestini. Che risponde così a chi gli chiede come andrà avanti il progetto Riace se non ci sono i fondi pubblici: "Con i soldi miei degli stipendi".