Annalisa "diventa maschio", Borrelli non ci sta: "Tutte in shorts, dove sta il patriarcato?"

“Maschio” di Annalisa fa infuriare Concita Borrelli. Un’intervista della cantante per il lancio del suo nuovo singolo fa letteralmente esplodere la polemica a La Vita in Diretta, su Rai 1. Capelli corti, abiti maschili e sigaretta in bocca, Scarrone lancia la provocazione e trova uno studio tutt’altro che positivo. “Mi immagino di essere in un altro corpo e di vedere che effetto che fa – spiega ai microfoni del programma – nei panni di un lui potrei avere delle libertà che non ho ancora”. In sintesi l’ennesimo attacco al patriarcato e al maschilismo che secondo lei continua a essere dilagante; l’ennesimo appello per un femminismo che dal suo racconto appare sempre più in fin di vita.

Così non è per le ospiti di Alberto Matano – Katia Ricciarelli, Paola Ferrari, Concita Borrelli e Mariolina Cannuli. La prima a intervenire è Ricciarelli, chiamata in causa dal conduttore: “Katia, che cosa succede? Perché ti fa così arrabbiare quello che abbiamo visto?”. La risposta è lapidaria: “Perché, scusa, io sono un esempio, sono donna, non ho mai avuto bisogno di nessuno, ho fatto carriera, mi sembra di averla fatta, no? E da sola e sono orgogliosa di essere donna e non ho mai sentito, oddio, ma io, donna, ma cosa donna?”. Ferrari dice di più: “Il talento serve, e basta fare le vittime. Perché una canzone leggera magari non lancia messaggi, come dice lei, però non facciamo le vittime perché grandissime donne artiste ci sono e ci saranno sempre”.

Infine il durissimo attacco di Borrelli che mette a nudo le contraddizioni di Scarrone: “In questo momento storico non si parla che del concerto di Elodie in mini shorts, di Annalisa in mini shorts, di Alessandra Amoroso con la pancia da fuori, di Giorgia. Si parla solo di concerti di donne e voi mi dovete dire dove sta il patriarcato e la mentalità maschilista. Punto”.