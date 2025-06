Referendum, Rita De Crescenzo scende in campo: giallo sul "contenuto retribuito"

07 giugno 2025 a

a

a

Sembrava strano il contrario. Rita De Crescenzo, l'influencer balzata agli onori di cronaca per le "invasioni" a Roccaraso e la partecipazione al corteo grillino contro il riarmo dello scorso aprile, ha deciso di scendere in campo anche per il referendum dell'8 e del 9 giugno su lavoro e cittadinanza. Dopo qualche mese al fianco della "maestra" Maria Rosaria Boccia, la tiktoker napoletana ha usato la sua immagine e la sua voce per invitare i follower ai cinque sì. Un video, quello pubblicato, che non aggiungerebbe nulla di nuovo alle ormai conosciute modalità e posizioni di De Crescenzo. Peccato, però, che a molti non è sfuggita la dicitura inserita nel filmato per certificare che si tratta di un contenuto retribuito.

Cinema Troisi a metà prezzo per chi vota sì al referendum

Il video, infatti, riporta il marchio “partnership retribuita”, la stessa che i creatori di contenuti sono costretti a rendere chiara quando realizzano video sotto compenso. Chi c'è dietro? È questo l'interrogativo che sorge spontaneo. Possibile che si tratti dell'ennesimo tentativo di spingere le persone ai seggi? Non è difficile crederlo, considerando che allo scorso corteo romano l'influencer aveva addirittura ipotizzato una discesa in politica. "Voglio ringraziare all’assessore comunale di questo quartiere qua, che mi ha aiutato a cacciare le tessere elettorali", dice De Crescenzo nel video promozionale, annunciando di aver ritirato le schede elettorali di tutta la famiglia.

Conte-Schlein, scintille prima della piazza. Così i ProPal provano a cacciare Carrai

Non sfugge certo che tutte le municipalità di Napoli, dove l'influencer vive, sono governate dal centrosinistra. "Voi mi state a sentire a chi votare, va bene?", chiede la creatrice di contenuti ai suoi follower, anticipando una vera e propria "esplosione" alle urne. Il tempo darà le sue risposte. La sezione di De Crescenzo è la numero 236, ubicata presso il 24° Circolo Didattico "D. Alighieri", a Napoli. A questo punto, è lecito chiedersi, anche per misurare il potere elettorale dell'influenza, se la percentuale di votanti nella sezione della tiktoker sarà nella media o in evidente crescita.