Calcio, il tenente colonnello Paglia visita la Nazionale e riceve la maglia numero 10 da Raspadori

Ricevere la maglietta con il n. 10 della Nazionale italiana da Raspadori, numero 10 lui, è un'emozione che non si può spiegare. Commenta così il Ten Col Gianfranco Paglia la sua visita a Coverciano dove ha incontrato i giocatori della Nazionale italiana.

"E' stata una visita- ha continuato- con un crescendo di sensazioni sempre più intense, abbracciare Buffon che si è ricordato perfettamente del primo incontro avvenuto quando giocava nel Parma, mi ha sinceramente fatto piacere. Così come è stato bello vedere ragazzini chiedergli autografi, segno che continua ad essere amato anche dalle nuove generazioni perché evidentemente lavorato e seminato bene. Ho ringraziato Spalletti, gran signore, per aver ridato entusiasmo a questa Nazionale e a coloro che la seguono e spero che già dalla prossima partita in Norvegia possano portare a casa il risultato che meritano. Sono rimasto colpito per l'accoglienza ed il rispetto ricevuto a Coverciano e ringrazio il responsabile del Centro Tecnico Federale Luigi Ridolfi, Maurizio Francini per aver reso questa giornata davvero speciale".