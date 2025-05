Totti-Ilary Blasi, festa e lacrime per i 18 anni di Chanel

Gabriele Turchetti 19 maggio 2025 a

Tutti uniti per festeggiare i 18 anni di Chanel Totti. Lo scorso sabato sera, nella Tenuta San Domenico a Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha celebrato la maggiore età alla presenza di oltre 200 invitati. Presenti sia l’ex capitano della Roma che la showgirl, insieme ai rispettivi compagni Noemi Bocchi e Bastian Muller, i parenti e tantissimi amici. «Tutti in piedi». L’annuncio del vocalist che ha preceduto l’ingresso di Chanel, accolta dal fratello Cristian con un imponente mazzo di rose rosse. Abito color nude, tempestato di diamanti e brillanti, senza spalline, per festeggiare un evento speciale. Il menù, in pieno stile partenopeo, è stato proposto dallo chef stellato Michele Deleo, executive chef della Tenuta. Ad aprire le danze un aperitivo di benvenuto, dal battilocchio napoletano pomodoro e mozzarella a tonno e panzanella. E poi una serie di angoli buffet, con la possibilità di scegliere tra prodotti caseari, fritti, pizza, primi piatti e la zona street food.

Il tutto accompagnato da musica, con una piccola esibizione anche di Luwdig, dj e cantate romano invitato insieme alla fidanzata Emily Pallini. Spazio, poi, alle emozioni quando la secondogenita di Totti ha dedicato al papà la canzone «Più bella cosa» di Eros Ramazzotti, suscitando una profonda commozione sul volto della storica bandiera giallorossa. La maestosità dei festeggiamenti è proseguita con la torta a sette piani – accompagnata da fuochi a fontana sullo sfondo totalmente ricoperta di panna bianca, con decorazioni e fiocchi su ogni piano e diciotto candeline pronte per essere soffiate da Chanel. Numerosi i video e le foto condivisi sui social per immortalare un evento di tale importanza. Nessuno degli scatti postati, però, ritrae contemporaneamente Totti e Ilary insieme alla loro seconda figlia. I due, comunque, hanno deciso di mettere da parte qualsiasi tipo di controversia per rendere indimenticabile la serata in cui Chanel ha celebrato l’ingresso nella maggiore età.