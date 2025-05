Domenica In, Achille Lauro sorprende Mara Venier: "La notte prima di Sanremo..."

Alice Antico 11 maggio 2025 a

a

a

Achille Lauro è stato ospite oggi a "Domenica In", nel salottino di Mara Venier nella, dove si è lasciato andare al racconto di un lato intimo e indeito sé, che molto è piaciuto ai fan. “Oggi mi sento un uomo, ho trovato una mia serenità. Si percepisce nella mia musica”, ha detto, rivelando che è stata proprio la musica ad aiutarlo a trovare pace interiore.

“Sono sempre stato molto solitario”, ha confessato Lauro, “ma nell’ultimo anno ho riflettuto su me stesso e ho deciso di coinvolgere i miei fan in un videoclip. Con loro si è creato qualcosa di profondo. Rimango sorpreso dalle parole che mi scrivono”. Visibilmente colpita dalle dichiarazioni dei cantanti, Mara Venier ha risposto con affetto:

“Ti meriti tutto. Poche volte ho incontrato artisti così generosi come te.”

Il rapporto tra i due è stato sempre molto stretto come ha dimostrato Lauro che si è presentato in studio con un mazzo di fiori alla Venier: “È la festa della mamma e tu sei il mio grande amore”, le ha detto. La conduttrice ha ricordato che tutto è iniziato circa sei anni fa con un selfie dopo Sanremo e ha aggiunto: “Ho sempre preso le tue difese come una mamma.”

Durante la puntata, Lauro si è esibito con due dei suoi brani più recenti, "Amor" e "Incoscienti giovani". Proprio mentre cantava quest’ultima, è arrivato a sorpresa Carlo Conti, conduttore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, che ha applaudito l’artista e si è complimentato con lui. Lauro, emozionato, ha rivelato un retroscena: “La notte prima dell’annuncio gli avevo detto che volevo cambiare canzone. Ma lui mi ha risposto: ‘Non ti azzardare’. Ha salvato quel brano.” “Questo è un capolavoro”, ha concluso Conti.