Licenziata la maestra d'asilo con il profilo OnlyFans: "Ingiusto, farò ricorso"

Alla fine è stata licenziata Elena Maraga, la maestra d'asilo che lavorava in una scuola per l’infanzia cattolica in provincia di Treviso fino alla sospensione avvenuta a marzo per "condotta non etica". I genitori di alcuni alunni, infatti, avevano scoperto la sua attività su OnlyFans, la piattaforma online in cui è possibile vendere contenuti a luci rosse. Maraga - 29 anni, di Treviso - lo ha annunciato a La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani su Radio 24, spiegano che il licenziamento è stato deciso "per giusta causa per comportamento inappropriato, perché si è incrinato il rapporto di fiducia. Lo trovo ingiusto al cento per cento", ha raccontato annunciando che farà ricorso nelle sedi legali preposte.

Il caso era esploso a metà marzo, quando il padre di un alunno dal profilo instangram della maestra risale a quello usato per pubblicizzare i contenuti di OnlyFans. Poi acquista le foto facendo scoppiare il caso. "Mi piaccio, ho fatto della passione per il mio corpo anche una forma di guadagno, non capisco quale sia il problema. Campare con 1.200 euro al mese è faticoso, ecco perché ho aperto OnlyFans. Faccio contenuti hard ma mai sesso in coppia o con altre persone", ha ribadido la maestra a Cruciani e Parenzo.