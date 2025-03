Putin, Caracciolo non ha dubbi: perché "non attaccherebbe mai i Paesi Nato"

10 marzo 2025 a

a

a

La spaccatura tra le due sponde dell'Atlantico, secondo buona parte degli esperti, continua ad allargarsi. Ieri a prendersi la scena è stato soprattutto Elon Musk, che sui social ha minacciato di staccare la spina al suo sistema satellitare Starlink in Ucraina e di rendere così a Kiev quasi impossibile la sopravvivenza all'invasione russa. Massimo Gramellini a In altre parole ha voluto fare luce proprio su questo punto e chiarire quali sono le reali intenzioni di Vladimir Putin. Le trattative per la pace sono vicine? E qual è il sentiment dei Paesi NATO? A rispondere a questi interrogativi è stato il direttore di Limes Lucio Caracciolo. "Se Putin attaccasse il suolo europeo, gli Stati Uniti starebbero con noi o con i russi?", ha domandato il conduttore.

"In piazza a parlare di resistenza ma...": l'attacco frontale di Calenda a Fratoianni

L'analista di geopolitica non ha esitato: "Starebbero con loro stessi, che vorrebbe dire che starebbero con noi. Ci sono decine di migliaia di soldati in Europa, basi dappertutto, anche in Italia. Non credo che i russi abbiano capacità o intenzione di fare una campagna contro l'Europa". "La prestazione militare della Russia in questa guerra è stata abbastanza disastrosa. Ci hanno messo tre anni per prendere il venti per cento dell'Ucraina, hanno dato dimostrazione di incapacità logistica. Non sono stati particolarmente brillanti", ha voluto ricordare Caracciolo. Putin, secondo l'esperto, non è "un suicida". "Se attaccasse i Paesi NATO, ci sarebbe una risposta nucleare", ha assicurato.