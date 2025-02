Luigi Di Maio confermato dall'Ue nel Golfo. La Lega: "Ma per quali risultati?"

25 febbraio 2025 a

a

a

Giggino d'Arabia raddoppia. Il Consiglio Ue ha prorogato per altri due anni il mandato di Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5S, come rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo. L'inviato europeo, spiega il Consiglio, "continuerà a sviluppare un partenariato più forte, globale e strategico dell’Ue con i Paesi della regione del Golfo, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell’area, avviando e sostenendo il dialogo e soluzioni regionali a lungo termine con i singoli partner del Golfo e le organizzazioni regionali". Il Consiglio ha anche nominato il diplomatico lettone Eduards Stiprais nuovo rappresentante speciale dell’Ue per l’Asia Centrale, al posto della finlandese Terhi Hakala.

Già la nomina dell'ex grillino nel Golfo Persico aveva sollevato dubbi e polemiche, e la riconferma scatena la lega: "Apprendiamo non senza qualche perplessità la notizia", commenta Paolo Borchia, capo delegazione del Carreccio al Parlamento Europeo. "Solitamente si dice ’squadra che vince non si cambia', ma qui si faticano a intravedere risultati - continua - Cosa ha ottenuto nel suo mandato? Sorge spontaneo chiedersi quali successi avrebbe portato a casa l’Ue in questi anni nel Golfo, una delle regioni più instabili al mondo, la cui situazione negli ultimi anni è persino peggiorata dalla nomina dell’ex ministro degli Esteri a inviato speciale Ue".

Di Maio entra in carica il primo giugno 2023 dopo essere entrato in lizza assieme ad altri tre candidati, secondo varie ricostruzioni anche grazie all'endorsement di Mario Draghi. La benedizione decisiva arriva dall'allora Alto rappresentante Josep Borrell, in una lettera agli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza degli Stati membri, in cui asseriva che Di Maio era "il candidato più adatto" all'incarico di inviato Ueper il Golfo, viatico per la nomina.