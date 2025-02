Tajani, paura per il figlio del ministro: scontro di gioco sul campo di calcio e intervento dell'eliambulanza. È cosciente

02 febbraio 2025 a

a

a

Momenti di grande apprensione durante la sfida di Eccellenza tra Paliano e Ferentino. Al 38° minuto del primo tempo, la gara di calcio è stata interrotta a seguito di un violento scontro di gioco che ha coinvolto due calciatori. Ad avere la peggio è stato Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, rimasto a terra privo di sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi: viste le condizioni del giovane, si è reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale “Gemelli” di Roma. Un’eliambulanza è atterrata sul terreno di gioco dello stadio “Tintisona” per garantire il trasferimento nel minor tempo possibile.

I soccorsi sono arrivati dopo circa mezz’ora e, valutata la situazione, è stato deciso il trasferimento immediato al “Gemelli”. Il ministro Tajani, che non era presente alla partita, si è messo in viaggio per raggiungere il figlio in ospedale. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il trentunenne avrebbe sbattuto la testa durante uno scontro di gioco, con la botta che avrebbe causato il momento di grande spavento. Ora in ospedale Tajani jr è però cosciente e l’ansia si è notevolmente ridotta.

Su quanto successo è arrivato anche il comunicato del Paliano: “La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società Ferentino, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club nell'incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Eccellenza, a causa di un malore che ha colpito al 38' della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale. La Società Polisportiva Città di Paliano porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo”.