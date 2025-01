Albania, i giudici mandano in estasi Ilaria Salis: "Benvenuti migranti!"

31 gennaio 2025 a

Un altra decisione delle toghe contro il governo sui centri in Albania. I 43 migranti portati nelle strutture dall'altra parte dell'Adriatico martedì scorso, i giudici della Corte di Appello di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europa. Se la maggioranza esprime stupore per una decisione che viene considerata politica, la sinistra esulta. I migranti liberati dai giudici arriveranno a Bari domattina, e Ilaria Salis già dà loro il benvenuto.

Toghe rosse sconfitte al voto ma continuano a comandare

"Operazione Albania, terzo schiaffo al governo. Dopo lo scandalo del torturatore liberato, un’altra figuraccia sulla pelle dei migranti", scrive l’europarlamentare di Avs in riferimento ai precedenti stop sui centri in Albania e al caso Almasri. Vicende che "ancora una volta mettono in imbarazzo l’Italia davanti al mondo intero. Non si dimetteranno neanche questa volta, perché non conoscono vergogna. Ma dovrebbero. Eccome se dovrebbero". : "Liberi tutti! Migrants welcome! Meloni go home!", scrive ancora sui social con due slogan che rendono bene l'idea del mondo desiderato da Salis e compagni: dentro gli stranieri irregolari, via l'odiata premier... Assurdo.