Meloni "esibizionista di borgata", ecco i post del "comune cittadino" Li Gotti

Dietro all'esposto sul caso Almasri che ha portato la Procura di Roma a indagare per favoreggiamento e peculato la premier Giorgia Meloni e altre figure apicali del governo come Nordio, Piantedosi e Mantovano, c'è Luigi Li Gotti, 77 anni, avvocato penalista originario di Crotone. L'amore per la politica scocca a destra, nell'Msi, ma poi vira decisamente a sinistra. Lascia Alleanza Nazionale nel 1998 e nel 2002 passa all’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Quattro anni dopo Romano Prodi lo sceglie come sottosegretario alla Giustizia.

Ma sulla denuncia alla premier Li Gotti dice che si è trattato di "una scelta giudiziaria", non politica, "da comune cittadino, non posso chiedere dimissioni. Ho visto aspetti di possibile reità e ho fatto una denuncia, doverosa", ha detto a 24 Mattino su Radio 24. E alla domanda se dietro l’iniziativa ci sia Prodi, l’avvocato che nella sua lunga carriera ha difeso molte persone tra cui diversi mafiosi di spicco, ha risposto: "Non ci ho mai parlato in vita mia con Prodi. Io rispondo alla mia coscienza".

Tuttavia, non passano inosservati sui post al vetriolo contro la leader di Fratelli d'Italia. "Politici prolifici di soluzioni 'geniali' quando sono all'opposizione e insignificanti quando sono al governo. Un esempio? Giorgia Meloni", scriveva nel 2027. Due anni dopo la tacciava di estremismo xenofobo, mentre nel 2020 tuonava: "Meloni in perdurante divieto assembramento, vuole andare in gruppo all'Altare della Patria. Esibizionista di borgata", scriveva su Twitter, poi divenuto X, l'avvocato Li Voi, comune cittadino...