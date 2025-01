Due Ore no limits, ecco la nuova sfida del Tenente Colonnello Paglia

29 gennaio 2025 a

Il 31 gennaio il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia si cimenterà nella due Ore no limits di sci nordico, durante il giorno di riposo della tappa di coppa del mondo in val di Fiemme, presso Lago di Tesero (località che ospiterà i giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026). Per questo motivo sarà presente la Sottosegretaria alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, su delega della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli.

Il programma della giornata del 31 gennaio sarà di competenza del Comitato organizzatore Milano Cortina che collabora con la Nordic e questo permetterà di omologare l’evento a livello mondiale, rendendolo unico nel suo genere. Lo scorso dicembre ad Armentarola il Tenente Colonnello Paglia, Medaglia d’oro al Valor Militare, ha battuto il record della prima Ora no limits chiudendo il circuito in 7 Km 620mt.

Questa volta si cimenta nelle due ore e, accompagnato dagli atleti Nazionale Italiana paralimpica di sci nordico, dal Generale di Divisione Michele Risi, Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito, continua la sua sfida per dimostrare che la disabilità non è un limite.