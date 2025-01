Alessandro Orsini, l'ultima sparata: "Chi ha votato Meloni...", insulti rispediti al mittente

29 gennaio 2025 a

L'ultima sparata polemica di Alessandro Orsini, che antepone "molte scuse", prende di mira gli elettori di Giorgia Meloni e dunque di Fratelli d'Italia. "L'Ucraina non può sconfiggere la Russia e l'Italia non può fermare i migranti dall'Africa. Io non capisco come gli elettori di Meloni non abbiano ancora compreso questa elementare verità", scrive il professore di sociologia, noto per le sue partecipazioni nei talk show a partire dal conflitto ucraino e le cui posizioni dividono da allora. "Perdonate la durezza, ma devo dirlo: chiunque voti Fratelli d'Italia perché Meloni promette che fermerà l'immigrazione è scemo - sibila Orsini - Pensare che Meloni possa fermare gli immigrati è un'idiozia come pensare che Zelensky possa fermare Putin. E' semplicemente una cosa impossibile".

Orsini di produce in ulteriori scuse, e argomenta che "fino a quando l'Europa sarà fatta di 'democrazie occidentali', nessun governo italiano potrà porre fine agli sbarchi con una decisione politica dall'alto verso il basso". Insoma, se "votate per Meloni perché pensate che arresterà gli sbarchi, allora siete vittime di una grave forma di stupidità. Siete allo stesso livello intellettivo di coloro che pensavano che gli ucraini avrebbero sconfitto l'esercito russo sul campo", è la sparata finale di Orsini. Il post su X scatena una pioggia di commenti. "Fermare l'immigrazione è impossibile? Ok! Ma occorre gestire l'ordine pubblico, il decoro, bisogna pretendere la civiltà, il rispetto delle regole da parte di tutti! Chi non lo fa va espulso!", "Sempre più fuori sincro . Nessuno vota meloni x bloccare sbarchi", "Perche' Orsini non parla dei giudici rossi che stanno facendo un ostruzionismo di parte all' iniziativa del governo Meloni di bloccare nel luogo di partenza gli immigranti alieni o rimandarli al paese di origine? Non e' irrilevante perche' ci sono i dati della riduzione arrivi.", sono alcune delle critiche rivolte al sociologo mentre altri apprezzano.