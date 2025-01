Teo Mammucari, decisione drastica: "Non tornerà mai". Rompe il silenzio sul programma cult

Francesco Fredella 27 gennaio 2025 a

"Mi hanno chiesto cento volte di rifarlo, ma non va toccato": Teo Mammuccari, volto storico della tv italiana, parla di "Libero" e rompe il silenzio in una lunga intervista a Today. Si racconta. E parla della televisione: idee, futuro, ma anche passato. Molti sognano una nuova edizione, aggiornata, di Libero (il programma di scherzi telefonici). Era il 27 gennaio del 2000, ben 25 anni fa, quando andò in onda su Rai2 la prima puntata di quel format che fece scuola. Che cambiò il modo di fare televisione. Alla conduzione c'era un Mammuccari giovanissimo, capace, poliedrico e con grande verve. Imitato, ma inimitabile. Impossibile non ridere alle sue battute.

"Mi esibivo tutte le sere al Gildo – ricorda ancora il conduttore a Today – Giovanni non era venuto per me, ma per valutare dei possibili cabarettisti. Però alla fine disse ai suoi collaboratori che, vedendomi sul palco, aveva avuto un’idea perfetta da sviluppare in tv. Pensai che fosse il solito chiacchierone, spesso venivano a trovarmi persone per delle proposte che puntualmente si concludevano con un nulla di fatto”.

Libero era un format geniale. Rodato, improvvisato. Alla base c'era la grande capacità di Mammucari, che sapeva intrattenere il pubblico a casa e quello in studio. Allo stesso tempo era in grado di prevedere e fronteggiare l'imprevisto. “Pubblicavamo degli annunci sui giornali e lasciavamo dei bigliettini sulle auto o all’università. Quando le vittime telefonavano, delle nostre ragazze chiedevano di richiamare all’ora di cena, che era il momento in cui noi registravamo”, racconta il conduttore. Il 2004 fu l'anno del boom. “Ci fu la consacrazione con l’exploit di ‘Anvedi come balla Nando'", ricorda Teo. Il suo ritorno in tv? Potrebbe avvenire presto, molto presto. "Mi piacerebbe anche condurre una striscia giornaliera su Rai 2 per tornare a essere libero”, assicura a Today.