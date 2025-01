Nainggolan arrestato in Belgio per traffico internazionale di droga

27 gennaio 2025 a

Radja Nainggolan è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di droga. La notizia è stata riferita da diversi media belgi e la procura di Bruxelles ha confermato la notizia. "L'indagine riguarda presunti atti di importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio ", ha dichiarato il pubblico ministero Julien Moinil. "Nell'ambito di un caso della sezione criminalità organizzata della Procura di Bruxelles, affidato a un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato 30 perquisizioni lunedì mattina 27 gennaio 2025, principalmente nella provincia di Anversa e Bruxelles, ma anche nella periferia di Bruxelles”, ha detto ancora il pubblico ministero.

Il magistrato ha poi confermato che il calciatore Radja Nainggolan è stato arrestato in relazione a questo caso. "Dato che gli interrogatori sono in corso, e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti", ha proseguito il procuratore. La Procura di Bruxelles darà più ampia comunicazione una volta che gli interrogatori saranno terminati e il gip avrà potuto interrogare gli indagati. Mercoledì scorso Nainggolan è stato presentato, tra la sorpresa di tutti, come nuovo giocatore del Lokeren-Temse. Alla sua prima partita, l'ex giocatore di Roma e Cagliari, nonché nazionale belga, è stato subito decisivo segnando il pareggio contro il Lierse.