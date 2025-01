Meteo, Sottocorona preannuncia l'importante cambiamento: si va sotto media

25 gennaio 2025 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento con le previsioni meteo fa un punto della situazione di ciò che aspetterà gli italiani nei prossimi giorni. In primis si concentra sull'andamento delle temperature e sul posizionamento di esse rispetto alle medie: "Temperature sotto media sull'Atlantico e in avvicinamento alle coste dell'Europa, poi c'è una zona molto calda al centro dell'Europa, l'Italia si trova tra i 2 e i 4 gradi al di sopra delle medie calcolate per questa giornata. Domani la parte calda si sposta verso est e arrivano temperature più basse dalla Francia, ma gran parte della Penisola rimane su valori ancora sopra le medie. Nella giornata di lunedì al nord si va un po' sotto media, mentre sulle altre zone non entra questo gran freddo. La settimana avrà piccole oscillazioni, non ci sono grandi cambiamenti. Per sabato prossimo invece si va un po' ovunque sotto media, la parte più fredda c'è addirittura sul Nordafrica, ogni tanto la stagione si fa sentire".

Ed ecco poi nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: "Oggi, sabato 25 gennaio, abbiamo un aumento della nuvolosità con dei fenomeni moderati sulle zone alpine, soprattutto Piemonte e parte della Lombardia, quindi nevicate, ma anche sulla Liguria di ponente. Al di là del confine ad ovest arrivano altre nuvole e altre piogge. E infatti domani, domenica 26 gennaio, il peggioramento prende tutta la zona alpina e pre-alpina e quella dell'Appennino settentrionale, quindi alta Toscana e Liguria, con fenomeni localmente abbondanti. È un peggioramento vero e proprio. Lunedì 27 gennaio le cose si accentuano ulteriormente, su tutto il nord, con l'esclusione delle zone di pianura, i fenomeni sono molto forti, con anche più di 80mm al giorno. Qualche precipitazione appena più consistente al centro e quasi nulla al sud".

Infine Sottocorona ritorna sulle temperature: "I venti meridionali di oggi tipicamente precedono il peggioramento e questo ha fatto anche salire un po' le temperature minime. Le massime di oggi sono in qualche caso abbastanza alte, superiori ai 10-11 gradi sulle pianure del nord, decisamente più elevate al centro-sud, si va facilmente anche ai 16 gradi. La tendenza nelle prossime 24 ore è di una diminuzione molto forte a partire da ovest. Dai valori alti si scende in Sardegna e sulle zone interne del centro, un po' meno al sud".