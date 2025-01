Ue, Cerno al Tg4: "Durante lo show di Trump si votava per la farina di larve"

21 gennaio 2025 a

Mentre negli Stati Uniti Donald Trump annunciava l'inizio dell' "età dell'oro dell'America" e segnava un altro record con il discorso più lungo mai pronunciato nella storia moderna, l'Europa dava il via libera alla farina di larve negli alimenti assicurando che la polvere ottenuta da Tenebrio molitor "soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato". Una coincidenza, questa, che non è passata inosservata a Tommaso Cerno. Ospite al Tg4, il direttore de Il Tempo ha usato parole chiare: "Quando vedo l'America celebrare i suoi momenti, vedo la democrazia materiale e una capacità di farla sentire viva tra noi e il modello più bello di governo del mondo. La nostra sembra ormai una democrazia filosofica, ratificante, regolamentante. La coincidenza voleva che, mentre c'era questo show americano di un passaggio di consegne, noi votavamo per la farina di larve. L'Unione europea ha il problema dei tappi che non si stappano delle bottiglie e quello delle larve".

Trump è un presidente "che io non definisco muscolare. Muscolare è chi va al potere e fa ciò che vuole. Questo è un presidente popolare: va al potere e fa quello che ha promesso. C'è una differenza sostanziale tra il muscolo e il rispetto delle promesse", ha scandito Cerno, sottolineando anche che c'è "una corrispondenza tra i toni della campagna elettorale, i toni del discorso di insediamento, i modi del suo arrivo e questo show dei primi decreti che voleva dare al mondo l'idea che le democrazie possono decidere, possono cambiare le cose e che il popolo è il loro carburante". Quindi l'affondo del direttore del quotidiano romano: "Il nostro problema di fronte al mondo che cambia e non comprendiamo, ieri, nel giorno dell'America di Trump, era la farina di larve".