Meloni "fortissima", Toninelli esalta la premier da Trump e gela i follower

Una voce isolata nella galassia grillina e proprio per questo più rumorosa. L’ex ministro dei Trasporti del Movimento 5 stelle, Danilo Toninelli, nel suo spazio Instagram Contro informazione risponde alle critiche di una utente sul viaggio di Giorgia Meloni negli Usa per l'insediamento di Donald Trump, definito uno spreco di denaro pubblico. Ma il grillino spiazza i fan spiegando che la premier "ha il vento in poppa", anche grazie alla sua presenza a Washington che la rende "fortissima" sia nei confronti dei competitor interni alla maggioranza come Antonio Tajani e Matteo Salvini sia .nei confronti dell'opposizione.

"Meloni ha quegli avversari interni, e come avversari esterni ha Schlein, Conte e Fratoianni", ironizza Toninelli che nella faida grillina sta con Beppe Grillo.La premier "va da Trump, unico leader europeo invitato. Non ha invitato von der Leyen (chiamata "la Bombardeyen", ndr), non ha invitato Metsola, presidente del Parlamento europeo, ma ha invitato Meloni" e "lei si frega le mani perché sa perfettamente che queste immagini che faranno il giro del mondo con la Meloni lì, la fanno fortissima".