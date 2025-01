Ramy, se il problema sono i posti di blocco. Porro e Cruciani travolgono Sala

Sullo stesso argomento: 100mila euro regalati dal Comune di Torino al centro sociale Askatasuna: la denuncia

Il video che mostra il tragico finale dell'inseguimento da parte dei carabinieri del Tmax guidato da Ramy Elgaml per il sindaco di Milano Beppe Sala è "un segnale brutto, non c'è dubbio. Un altro esempio del fatto che quando ce la prendiamo con gli immigrati...". Mentre l’ex capo della polizia Franco Gabrielli, ora delegato alla Sicurezza e alla Coesione Sociale del Comune di Milano, afferma che "quella non è sicuramente la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento, anche perché ci sono pur sempre una targa e un veicolo" e che non si può mettere una persona che sta scappando "in una condizione di pericolo".

Parole che aprono Un tavolo per due, la coda "senza filtri" di Quarta Repubblica in onda lunedì 13 gennaio su Rete 4. Il conduttore Nicola Porro come di consueto è con Giuseppe Cruciani e assieme affrontano il caso Ramy, dopo le proteste sfociate in violenza in varie città. "I carabinieri hanno fatto benissimo a fare quell'inseguimento e quando le istituzioni mettono sul banco degli imputati i carabinieri allora è liberi tutti", afferma il conduttore de La Zanzara in riferimento al duo Sala-Gabrielli che, è la posizione del giornalista, accusano le forze dell'ordine prima che questo inseguimento sia sanzionato a livello giudiziario.

Porro a questo punto lancia una proposta provocatoria, "l'unica possibilità che noi abbiamo per uscire da questa impasse". Di cosa si tratta? "Vorrei che si proponesse una legge in cui si aboliscono i posti di blocco della polizia e dei carabinieri, e si fanno dei posti facoltativi di fermata in cui c'è qualcuno che ti consiglia di fermati un attimo per identificarti...". Il rischio ora, sottolinea Cruciani, è che carabinieri e polizia "prima di iniziare un inseguimento ci penseranno 10, 100, 1000 volte".