M. Il figlio del secolo? "Una c... pazzesca", Cerno scatena i social

Sui social non si parla d'altro che della prima puntata di M. Il figlio del secolo, la serie tv trasmessa da Sky tratta dal romanzo di Antonio Scurati e dell'interpretazione di Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini dopo i pianti su quanto è stata dura immedesimarsi nell'odiato dittatore. Ebbene, come prevedibile a sinistra c'è chi osanna l'operazione, soprattutto per la prima scena che rivela l'obiettivo molto politico di creare un collegamento con l'attualità: "Mi avete amato follemente (...) poi mi avete odiato follemente perché mi amavate ancora. Mi avete ridicolizzato. Scempiato i miei resti (...). Ma ditemi a che cosa è servito. Guardatevi intorno. Siamo ancora tra voi", dice shakespearianamente il duce Marinelli parlando in camera in stile House of cards. Ma buona parte dei commenti in rete stronca la serie tv che tra l'altro è ricca di errori, imprecisioni e forzature come sottolineato dallo storico Giordano Bruno Guerri su iI Tempo di oggi.

"Perdonatemi. A parte che sembra più Berlusconi che Mussolini a me sto M sembra una 'ca*ata pazzesca' (cit.)", è la stoccata sui social di Tommaso Cerno. Il direttore de Il Tempo colpisce nel segno su X, scatenando un profluvio di commenti. Sia sulla maschera di Mussolini plasmata da Marinelli sul Cav, sia sul giudizio per l'opera che fantozzianamente ricorda la celebre scena della proiezione de "La corazzata Kotiomkin", fantomatico film che allude alla Potëmkin del cineasta russo e mito sovietico Sergej Ejzenstejn.

Perdonatemi. A parte che sembra più Berlusconi che Mussolini a me sto M sembra una "cagata pazzesca' (cit.) — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) January 10, 2025

"Concordo al 100%. Marinelli poteva risparmiare la sofferenza dell'interpretazione, soprattutto per gli spettatori", "Capisco che lo devi guardare anche per lavoro ma comunque complimenti per l’abnegazione. Dopo due minuti di visione ho cambiato canale e ho guardato La corazzata Potemkin'", "Aspettiamo con il giusto livello di 'ansia' l'uscita della quinta puntata della 'saga' M. Ormai sospeso fra Harry Potter e i Carmina Burana. Orchite"; sono alcuni dei commenti che si leggono su X in calce al post di Cerno. Molti pongono l'accento sulle inesattezze della ricostruzione: "Marinelli poi che ci spiega la storia...". E sulla recitazione del protagonista: "Anche a me … una parodia .. e poi lui non gli assomiglia come del resto non assomigliava nemmeno a Diabolik".