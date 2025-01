Meteo, l'arrivo di maltempo marcato e freddo. Sottocorona e il drastico stravolgimento

10 gennaio 2025 a

Un importante cambiamento del meteo è dietro l’angolo. A sviscerarlo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fa prima di tutto un quadro generale della situazione del tempo: “Sull’Atlantico c'è molto movimento, ci sono perturbazioni, ma non saranno quelle che faranno cambiare il tempo sull’Italia, ma in qualche modo la conseguenza di quello che sta passando oggi che è una coda di perturbazione, sicuramente non intensa, però i suoi effetti saranno invece significativi”.

Ma che significa tutto ciò? Ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Le piogge e le nevicate previste per la giornata di oggi, venerdì 10 gennaio, sono molto deboli, quantità veramente bassissime, questo vale per la zona dove è adesso questa nuvolosità, fra centro e nord, e poi passerà in giornata arriverà al sud, ma sempre con precipitazioni molto deboli. Al di là dell'Adriatico c'è sicuramente qualcosa di più intenso. L'effetto è che sarà piuttosto rapido, lo si vede nella carta prevista per domani, sabato 11 gennaio, con bassa pressione sul Tirreno meridionale, precipitazioni che dal Lazio alla Calabria, la Campania, la Basilicata, le zone interne, sono molto forti quindi è maltempo marcato, non più quel tempo appena incerto dei giorni scorsi, oltretutto con la bassa pressione i venti arrivano dalla penisola balcanica e quindi freddo, quindi abbassamento delle temperature in questa zona, al nord sono state sempre basse o comunque normali, mentre al centro-sud erano decisamente elevate. Nella giornata di domenica si sposta un poco questa bassa pressione, migliora in parte fra Umbria e Lazio, da lì in su, Toscana e il nord, cielo sereno. I fenomeni al sud peninsulare, in parte in Sardegna, sono decisamente intensi, quindi sono due giorni di maltempo forte, di maltempo freddo, quindi le nevicate scendono a quote piuttosto basse, ovviamente non bassissime”.

Sottocorona conclude il suo focus concentrandosi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “I valori, sui versanti tirrenici e al sud, sono ancora decisamente elevati, molto più bassi al nord, ma sono simili a quelli dei giorni scorsi. Tendenza di queste temperature, domani diminuzione, in parte anche al nord, ma decisamente al centro e al sud, quei due tre quattro gradi intanto di calo sicuramente ci sono”.