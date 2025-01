Meteo, il giorno del "gelo polare". Giuliacci: freddo e neve, ecco dove

09 gennaio 2025 a

Un cambio drastico del meteo è in arrivo nei prossimi giorni. Il colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi e nelle sue previsioni del tempo spiega che dietro l'angolo c'è gelo polare e neve in bassa quota in varie zone dell'Italia. Sulla Penisola in queste ore latitano precipitazioni e freddo intenso, ma la "situazione che però sembra destinata a cambiare radicalmente già nei prossimi gironi, con l'arrivo sull'Italia di gelide correnti polari, che causeranno un brusco e generalizzato abbassamento delle temperature e apriranno la strada a delle nevicate fino a quote molto basse", spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci . La stretta invernale inizierà venerdì 10 gennaio in particolare al Nord e nelle regioni adriatiche.

Cosa ci aspetta? Le temperature non saranno troppo rigide, almeno fino a sabato 11 gennaio "quando le correnti gelide si propagheranno con maggior decisione sul Centro-Nord, per poi irrompere con prepotenza anche al Sud nella giornata di domenica 12 gennaio". Parliamo di valori di 8-10 gradi più bassi rispetto a quelli di metà settimana.

Giuliacci parla anche di nevicate. Dove e quando possono verificarsi? Innanzitutto, nel weekend al Nord ci sarà freddo ma senza precipitazioni, "mentre al Centro e, soprattutto, al Sud, il tempo risulterà in generale nuvoloso e piovoso, con diverse occasioni per vedere la neve spingersi fino a bassa quota", spiega Giuliacci. Le zone interessate sono quelle del versante adriatico dell'Appennino Centrale, con la quota neve che in serata scenderà "fino ai 600-800 metri". Domenica neve in collina sulle zone interne di Abruzzo e Molise, sul Gargano, sull'Appennino Campano e sull'entroterra della Basilicata.