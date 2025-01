Cecilia Sala, spunta il cameo nel video di Tony Effe: cosa faceva in "Caramelle"

09 gennaio 2025 a

Ad accogliere Cecilia Sala all'aeroporto di Ciampino insieme alla famiglia della giornalista che era detenuta in Iran, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani c'era anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E in queste ore è spuntato dagli archivi online un vecchio video di Tony Effe, il trapper che Gualtieri ha escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo, in cui Sala fa una comparsata. Era il 2017 e con la Dark Polo Gang, il gruppo di Tony Effe ai tempi, nel videoclip di "Caramelle" appare proprio Cecilia Sala.

Il cameo dell'allora 22enne, romana come il rapper, dura una manciata di secondi e mostra la giovane nei panni di una esponente di una gang di donne intente a "trafficare" caramelle, riferimento per nulla velato a sostanze stupefacenti. Nel testo non mancano frasi forti e contenuti sessisti, gli stessi che porteranno Gualtieri a escludere in extremis Tony EFfe dal Capodanno di Roma scatenando un vespaio polemiche.