Dimartedì, Vannacci fa infuriare Piccolotti: "Donna di fascino ma..."

Critica pungente addolcita da un complimento o frase fuori luogo degna del più retrivo maschilismo? Curioso botta e risposta quello che si è visto tra il generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, e l'esponente di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, ospiti a Dimartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris. I due si beccano nel vari interventi, con numerose interruzioni da parte dell'esponente di Avs. "La dottoressa Piccolotti è una donna di grande fascino, ma di scarsa educazione perché mi ha interrotto mentre stavo parlando", ha esclamato allora Vannacci. Apriti cielo. la provocazione provoca la reazione di Piccolotti: "Lei è veramente fuori luogo - ha tuonato la deputata di Avs -. Non mi gratifica essere di grande fascino. Preferisco essere intelligente ed essere apprezzata per le mie capacità. C'è il tentativo di ridurmi alla donna in posizione di subalternità", è la replica.

Il generale non arretra. "Infatti mi continua a interrompere validando il fatto della sua scarsa educazione - ha replicato -. Stavo continuando, vorrei finire. Vede, la donna non è uguale all'uomo. E io ne sono convinto. E la più grande offesa che avete fatto alle donne voi e i vostri partiti è quella di approvare le quote rosa nelle quali si cedono delle posizioni in base al genere e non in base alle competenze. Mi domando come mai non abbiate trovato le quote rosa tra i fabbri, tra i maniscalchi o tra i traslocatori. Ma solo nelle quote dirigenziali". Insomma, due visioni del mondo antitetiche.