Meteo, l'aria polare scende verso l'Europa. Sottocorona: gli effetti sull'Italia

06 gennaio 2025 a

a

a

Sono in vista cambiamenti pesanti del meteo nel nostro Paese? A cercare di fare chiarezza è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto prima della puntata di Omnibus mostrando le sue carte: “Abbiamo tutta questa zona di nuvole molto vasta, che prende tutta quanta l’Europa, non è organizzata come una vera e propria perturbazione, almeno nella parte centro-meridionale, al nord hanno queste forme ad arco, lì l'organizzazione c’è. La cosa un po' particolare è questa zona sul vicino Atlantico con questa nuvolosità un po' a macchie, un po' a pecorelle. È tipica dell'aria fredda fredda, ma fredda davvero, questa è aria polare, che scende verso sud e in questo caso è tipico quello che sta avvenendo in questo momento, vale a dire aria fredda che scende e per compensazione l’aria calda sale. Riguarda soprattutto però il Mediterraneo, perché poi sulle zone del nord Europa quest'aria fredda riesce a infiltrarsi e quindi lì c'è una fase sicuramente ben al di sotto delle medie della stagione della giornata di oggi e delle prossime”.

"Crollano le temperature". MeteoGiuliacci: c'è la data della svolta

Che cosa succede sull’Italia? Ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, se partiamo da sud troviamo nuvole, sì ci sono, precipitazioni pochissime, lo stesso vale per il centro, con qualche pioviggine, piogge deboli, non è maltempo, certo molto grigio, poi il nord dove abbiamo la parte Alpina centro occidentale, dalla Lombardia poi al Piemonte e in parte anche in Liguria, qualche precipitazione consistente, sulle zone Alpine anche forti precipitazioni ovviamente nevose anche le temperature non sono al nord soprattutto particolarmente alte, a mille metri può già nevicare. Sempre soltanto piogge deboli sulle zone di nord-est. Il passo successivo è la giornata di domani, martedì 7 gennaio, con questo maltempo che si sposta e prende la parte centro-orientale questa volta, alpina e anche in pianura, quindi nevicate sulle Alpi, piogge in pianura, piogge anche forti in Liguria di Levante e Alta Toscana. Il resto del centro e del sud sempre con un tempo un po' grigio, qualche pioviggine, non cambia molto, rimane su questa questo tempo un po’ incerto, nel senso che non è né estremo da una parte né dall’altra. Arrivando a mercoledì 8 gennaio si va a capo, si ricomincia dalle zone di nord ovest alpine e poi il resto del centro, con sempre deboli precipitazioni, così come il centro e il sud, dove rimane stabile il tempo, quasi uguale in questi tre giorni. Sempre Liguria di Levante e Alta Toscana, per effetto dei venti di sud ovest, qualche pioggia sicuramente più forte c’è”.

"Dove ci sarà il peggio". MeteoGiuliacci: in arrivo pioggia, neve e vento

Sottocorona conclude il suo focus parlando delle temperature: “Al centro-sud abbiamo avuto delle minime fuori scala, un po' fuori stagione, perché avere 10-11 gradi di minima in questa stagione non è così frequente. Vedendo invece la situazione delle temperature massime di oggi restano relativamente basse al nord, centro e sud, con i venti meridionali, hanno le temperature in qualche caso anche arrivare a 15-16 gradi, ma sono quelle le temperature di vento di Scirocco, di Ostro in realtà, sul Tirreno e proprio al sud. La tendenza nelle prossime 24 ore evidenzia che sud e centro rimane tutto stazionario, ma dobbiamo nel sud inserire la Sardegna con diminuzioni, poi al nord in pianura qualche aumento, sulle zone Alpine diminuzioni, quindi insomma le temperature ballano molto, quindi vanno tenute sotto controllo”.