Meteo, “cambio marcato”. Stravolgimento del tempo, Sottocorona: quando arriva

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus, sfrutta la carta meteorologica inglese per fare un quadro della situazione del tempo: “Ci sono poche linee sull’Italia, questo significa che maltempo proprio non ce ne può essere, basta guardare la differenza con l'Europa occidentale, con la parte a sinistra, con tutte linee fitte, le tracce di perturbazioni, in una situazione di questo genere sicuramente c'è maltempo. Guardando la situazione di martedì questa perturbazione arriva e passerà o comunque comincia ad affacciarsi sull’Italia, quindi c'è un cambio di situazione rispetto a oggi abbastanza marcato”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, domenica 5 gennaio, precipitazioni debolissime sui versanti tirrenici, a partire da quello meridionale, poi fra Alta Toscana e Liguria c’è qualche pioggia moderata, però anche sul resto del nord non c'è molto. Sono giornate un po' grigie, qualche precipitazione c’è, ma di scarsa intensità. Già domani, lunedì 6 gennaio, la situazione cambia un poco perché è vero che al sud e al centro forse qualche debole pioggia, sennò anche solo grigio, ma queste precipitazioni dall'Appennino settentrionale, Alta Toscana, Liguria e poi tutta l’arco Alpino centro-occidentale, ci sono precipitazioni anche forti, quindi è qualcosa che sta cambiando decisamente. Poi, dopo la Befana, arrivando alla giornata di martedì 7 gennaio il maltempo e le precipitazioni molto abbondanti prendono molte zone del nord, sul nord-est addirittura quantità elevatissime. Al centro e al sud invece tutto sommato qualche pioggia sul medio basso versante tirrenico, forse moderata, ma insomma proprio sul filo. Questo peggioramento poi scenderà verso il centro, ma forse andando verso est”.

Sottocorona infine analizza le temperature massime: “Sempre basse al nord, qualche recupero c’è, ma i valori rimangono bassi. Le zone con temperature superiori ai 10 gradi si allargano sia sul versante tirrenico che su quello adriatico che ieri era rimasto più freddo. La tendenza nelle prossime 24 ore è ancora in aumento sul nord-est, al centro e al sud. Quindi la fase fra una pioggia e un'altra di risalita delle temperature durante la settimana che avevamo intravisto ieri sicuramente ci sarà. Poi la previsione è che crollino un po' alla fine della settimana”.