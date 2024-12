Alba Parietti, incidente sulle piste da sci: "Mi hanno colpita". Come sta

Alice Antico 31 dicembre 2024 a

Grave incidente per Alba Parietti che ieri, mentre sciava a Courmayeur, è stata investita da due giovani. In un'intervista a “LaPresse”, la Parietti ha raccontato: “Stavamo sciando in una pista quasi vuota, tra le 12 e le 14, quando due ragazzi hanno iniziato a fare slalom e, quasi intenzionalmente, mi hanno colpita, uno davanti e uno dietro”. Dopo l'impatto, i giovani sono caduti, si sono fermati un attimo per rendersi conto di essere stati visti e poi sono fuggiti.

Parietti ha condiviso la sua esperienza sui social media con un post dove ha principalmente lodato il servizio sanitario pubblico italiano. "Oggi ho avuto modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che si dimostra fondamentale nel nostro Paese. L'incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per una visita”, ha esordito.

"Sono rimasta colpita dalla cura e dall'umanità dimostrate non solo nei miei confronti, ma anche verso gli altri pazienti, nonostante il periodo festivo”, ha continuato poi. E infine: ”Un ringraziamento speciale va all’équipe di traumatologia e al professor Rocco Mulara”, ha scritto la Parietti. Dunque, il peggio sembra essere passato: Alba ha rassicurato i suoi fan e sostenitori di aver avuto certamente paura ma di star facendo tutti gli accertamenti necessari per riprendere la sua normale vita.