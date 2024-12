Meteo, che tempo farà fino a Capodanno? Sottocorona e la buona notizia di fine anno

29 dicembre 2024 a

Il 2024 è agli sgoccioli. Come si chiuderà questo anno dal punto di vista del meteo? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, analizza il tutto utilizzando la classica carta inglese: “Dando uno sguardo intorno, molto lontano c'è la linea di una perturbazione, c’è una H di 1038, alta pressione, altissima, sono valori molto alti. Sull’Italia non si arriva a quei livelli, ma siamo comunque superiore ai 1020, questo significa tempo stabile. Stabile d'inverno non significa tutto sereno, però sicuramente non succedono grandi cose. D’altra parte la bassa pressione che si trova sul Mediterraneo Orientale è di 1010, che per essere una bassa pressione è un valore abbastanza elevato, quindi una poco bassa pressione. Con la pressione più alta tutto si attenua, tutti i fenomeni sono più deboli”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella previsione per la giornata di oggi, domenica 29 dicembre, troviamo delle nuvole che arrivano anche all'altezza della Liguria, del basso Adriatico, ma le eventuali piogge indicano quantità fra 1 e 2 mm nelle 24 ore, qualche pioviggine, oltre non si va. Questo per dire come ci sono delle conseguenze in questa relativa bassa pressione, ma sono debolissime. Nella giornata di domani, lunedì 30 dicembre, ancora qualche annuvolamento che prende poi le zone dell'alto Tirreno, Mar Ligure, il basso Adriatico, ma molto spesso queste pioviggini sono sul mare, questo per dire che con l'alta pressione i fenomeni sono molto deboli. Nella giornata di martedì 31 dicembre, quella di Capodanno, scompaiono anche i deboli fenomeni, perché resta soltanto qualche nuvola al sud, qualcosa sulla Liguria. Insomma tempo che continua ad essere stabile e quindi diciamo che l'anno si va a chiudere sostanzialmente in questa maniera”.

Sottocorona termina il suo appuntamento quotidiano dedicandosi alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Qualche zona anche al nord che va in Pianura al di sopra dei 10 gradi, le zone tirreniche e le isole anche qualcosa in più. La tendenza delle temperature massime per domani è di qualche leggerissimo aumento al sud, qualche leggera diminuzione fra Liguria e Toscana, ma parliamo di una differenza di un grado tra un giorno e l’altro, quindi non ci sono grossi sbalzi”.