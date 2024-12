Mohammed Salah, la foto di Natale scatena l'odio: bersagliato sui social

26 dicembre 2024 a

Una foto social come tante, in famiglia davanti all'albero di Natale addobbato. Il calciatore del Liverpool, l'ex Roma Mohamed Salah, ha postato una foto con la moglie Magi e le figlie scatenando commenti negativi da parte dei follower islamici. Insomma, per un calciatore musulmano è vietato mostrarsi accanto a un simbolo del Natale. Senza contare che la moglie nello scatto appare con il velo. "Mi hai deluso, fratello", "Eliminalo subito", "Noi musulmani ti ammiriamo e tu devi rispettarci", "Immagina chiamarti Mohamed Salah e postare questo", sono alcuni dei commenti apparsi su Instagram tra cui una sorta di "profezia": "Non segnerai nessun gol fino alla fine della stagione, questo per aver mancato di rispetto al nostro amato profeta Maometto e all’intera comunità musulmana".

Tuttavia, tanti tifosi e follower del calciatore egiziano hanno espresso solidarietà e supporto per il calciatore, campione tra i più in vista della Premier League.