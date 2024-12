Natale, Jankto e la foto del bacio con il compagno per gli auguri. Fratelli d'Italia lo applaude

26 dicembre 2024 a

«Vi auguriamo un Felice Natale». Jakub Jankto, centrocampista ceco del Cagliari, sul suo profilo Instagram ha pubblicato la foto del bacio con il suo compagno nel fare gli auguri di buone feste. Jankto due anni fa ha sfidato ogni tabù nel calcio con il coming out. Il calciatore, l’unico insieme all’australiano Josh Cavallo ad aver dichiarato apertamente la propria omosessualità, pochi mesi fa in un’intervista a France Football ha invitato altri calciatori a seguire il suo esempio e ad uscire allo scoperto: «Ci sono altri omosessuali nel calcio».

Il messaggio di Jankto scuote il mondo del calcio: valanga di reazioni sui social

«L’omofobia è un nemico comune e lo è soprattutto nel mondo sportivo. Il calciatore del Cagliari Jantko ha giustamente rivendicato la sua libertà ed ha dato un calcio all’omofobia», la reazione allo scatto del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. «Ci si può dividere su tante cose e noi abbiamo una posizione specifica e chiara rispetto a chi vorrebbe diffondere una cultura Lgbt ma questo non c’entra nulla con l’omofobia che rinneghiamo e respingiamo. Il messaggio di Jantko è importante - sottolinea Antoniozzi - soprattutto per tanti, troppi ragazzi vittime di vergognosi atti di bullismo per il loro orientamento sessuale».