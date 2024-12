Barbara d'Urso spiazza Staffelli per il Tapiro d'0ro: "Quando tornerò in tv..."

Francesco Fredella 26 dicembre 2024 a

Luci su Barbara d'Urso. La divina d'Urso, per oltre 15 anni al timone dei più importanti programmi di Canale 5. Una "macchina da guerra", cintura nera di share, con ascolti stellari. Ma da un paio di stagioni non è più in video. Il "Biscione" (alias Mediaset) ha affidato il suo ultimo programma, Pomeriggio 5, a Myrta Merlino. Ora, alla d'Urso viene consegnato il Tapiro d'oro di Striscia la notizia (per lei, come fa sapere il Tg satirico di Antonio Ricci, si tratta del 14 esimo). «Le “luci della d'Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv - perché tornerò prima o poi - dovrò triplicarle», tuona Barbara d'Urso.

Questa sera, 26 dicembre 2024, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro “benaugurante” - con al collo un corno portafortuna - a Barbara d’Urso per essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno. L'ex conduttrice, amatissima dal pubblico, si è concessa una stagione a teatro con Taxi a due piazze, insieme a Franco Oppini, in giro per l'Italia. E poi l'ospitata da Mara Venier, a Domenica in, e da Milly Carlucci a Ballando con le stelle.

Incalzata da Staffelli sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice dichiara: «Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti». E sul suo iconico stile televisivo, paragonandosi a Pippo Baudo, afferma: «Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv - perché tornerò prima o poi - dovrò triplicarle». Poi Staffelli la interroga anche sul programma che Myrta Merlino sta conducendo al suo posto. «La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo», risponde d’Urso.