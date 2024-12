Meteo, Natale porta un miglioramento del tempo. Sottocorona: niente eventi estremi

25 dicembre 2024 a

a

a

Come sarà il Natale dal punto di vista del tempo? A svelarlo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che anche il 25 dicembre aggiorna tutti nel suo appuntamento sulla rete televisiva: “Tutto sommato le cose vanno un po' meglio rispetto ai giorni scorsi. Ecco come si sviluppa la situazione delle temperature. Allora oggi, mercoledì 25 dicembre, nella carta che indica la differenza fra la media, cioè i valori normali, e le temperature di oggi. Al nord siamo leggermente sopra media per il nord, quindi non sono temperature elevate, ma per il nord leggermente sopra la media. Mentre il centro e il sud sono ancora nella zona sottomedia. Sul nord Europa abbiamo temperature fra i 10 e i 14 gradi al di sopra dei valori normali, lì sono molto più bassi però 10/12 gradi, 14 gradi più del normale, è una bella anomalia. Da noi nella giornata di venerdì 27 dicembre la zona più calda al nord si estende un po' verso il centro, ma molto lentamente, sono passati due giorni, non è molto rapida. Medio versante Adriatico e al sud ancora invece temperature inferiori alle medie. Poi nella giornata di domenica 29 dicembre in cui vedete piano piano queste temperature più elevate tendono a scendere al sud, ma ancora l’estremo sud sotto media. Nella giornata di Capodanno tutto si stabilizza su valori valore esattamente normali, cioè la temperatura che ci dovrebbe essere è la media degli ultimi 40 anni, perfettamente rispettata. Il succo di questa di questa situazione è che non abbiamo situazioni estreme, quindi avremo valori tutto sommato pressoché normale o vicini alla norma, quindi niente di particolare”.

Gran Sasso, soccorsi ancora bloccati: la notte degli escursionisti a -20

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Il tempo nella giornata di oggi, mercoledì 25 dicembre, vede ancora i fenomeni sul versante Adriatico e sulla Sicilia settentrionale, meno di ieri, in attenuazione, ampie schiarite al nord e sul versante Tirrenico. Domani, giovedì 26 dicembre, si attenua ulteriormente questa zona, qualche pioggia sempre su Sicilia settentrionale e medio versante Adriatico, ma ormai piogge o nevicate sono sicuramente fenomeni piuttosto deboli. Arrivando alla giornata di venerdì 28 dicembre rimane veramente molto poco, tempo decisamente stabile”.

A Natale "Italia al freddo". Giuliacci: in quali regioni si farà sentire di più

Sottocorona infine si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ricompare un po' timidamente il giallo dei valori superiori ai 10 gradi, non al nord e né su molte parti del centro, però sulle zone costiere cominciano un po' a farsi avanti queste temperature un po' più normali. La tendenza è di leggeri aumenti al sud, ma di base il livello si mantiene quasi ovunque”.