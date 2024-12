Richard Gere da Fabio Fazio fa indignare i social: "Cuore grande e villa enorme"

Gabriele Imperiale 23 dicembre 2024 a

Il web non perdona e Richard Gere finisce per essere impallinato dagli utenti. Ospite di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa su Nove, l’attore e attivista statunitense ha testato sulla sua pelle l’indignazione del popolo social che non ha proprio gradito una sua frase durante l’intervista fiume concessa alla trasmissione pochi giorni dopo la sentenza Open Arms e l’assoluzione di Matteo Salvini. “Siamo di fronte a problemi gravissimi, non c'è una soluzione facile. Però se non vediamo una soluzione facile, cosa facciamo? Paralizziamo il cuore e perdiamo sensibilità, empatia e compassione – ha detto a Fazio – Credo che l'intelligenza umana ti dà la possibilità, io ci credo: noi possiamo riuscire a trovare una soluzione ai problemi. Ma se il nostro cuore si chiude, allora non c'è più niente da fare”.

Tanto è bastato per scatenare una larga fetta di utenti di X. E sotto al post di CTCF che rilanciava le parole dell’attore sono fioccati i commenti ironici e tutt’altro che positivi nei confronti dell’attore. "Quanta banalità" scrive un utente. "Beh il business sui migranti sicuramente allarga il cuore, visto quant'è redditizio" sottolinea un altro. E ancora: "Tutti a dare lezioni, che merito ha? Quello di essere stato un mediocre attore belloccio?" commenta durissimo un profilo. "Pensa tu ad aprire il portafoglio... bello grosso... quello degli italiani è ormai al verde" si lamenta un altro.

Il supporto mostrato da Gere all’organizzazione non governativa Open Arms, non sembra proprio essere andato giù agli utenti che in Gere vedono ormai un avversario: “Fa tenerezza... sembra un predicatore... sembra vero... un profeta, proprio", "L'ipocrisia si riconosce da lontano”. L’ondata di indignazione non si ferma: "Disse il milionario che vive nella una mega villa a Hollywood, con 20 servi messicani”, “Quanto ha preso per venire in studio quello con il 'cuore grande' e la villa enorme?”, “Intanto Fazio gli avrà allungato un 100.000€ per l’intervista, e si sa 100.000€ allargano il cuore”, "Solita retorica frantuma test***oli di miliardario perbenista democratico".