Meteo, ecco la pausa dal maltempo. Sottocorona: gli effetti dell'alta pressione

La seconda metà di dicembre è arrivata e il periodo delle feste di Natale si avvicina. Che tempo dobbiamo aspettarci in Italia? Il punto della situazione meteo è di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che espone tutto nell’appuntamento prima di Omnibus: “Qualche nuvola al nord, qualche nuvola al sud, dove sono più intense, ma sono sul mare e stanno dando temporali, ma non vanno ad interessare né il sud né la Sicilia”.

L’esperto passa alle previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, lunedì 16 dicembre, vede qualche nuvola che si affaccia al nord, ma sono piccole zone, sennò cielo in prevalenza addirittura sereno, neanche sereno e poco nuvoloso, proprio sereno. In Sicilia sulla parte settentrionale e sulla parte orientale forse qualche debolissima pioggia, lì c'è un po' di circolazione appena appena un po' più instabile, ma i temporali intensi restano sul mare e lì si attenuano. Domani, martedì 17 dicembre, non cambia molto come situazione siamo in una zona in una fase di alta pressione, quindi tempo comunque stabile, qualche nuvola però l’alta pressione d'inverno la consente, quindi prende parte del nord, debolissime piogge tra parte della Lombardia, la Liguria, la Toscana, la parte settentrionale, il resto del centro sud se va male qualche nuvola sennò nemmeno quelle. Poi mercoledì 18 dicembre qualcosa in più, perché al sud qualche nuvola e qualche debole pioggia c’è, lo stesso vale per alcune zone del centro, fra alta Toscana, Appennino Tosco Emiliano, Liguria, qualche pioggia moderata forse, è una zona molto ristretta, nel complesso è una situazione di tempo stabile, ma qualche debolissimo fenomeno ci potrebbe anche essere”.

Infine Sottocorona analizza le temperature massime della giornata di oggi: “Sono in leggero recupero al nord, dove In molte zone di pianura ovviamente si arriva intorno ai 12 gradi, che per molti giorni non sono stati raggiunti, qualcosa appena di più sulle zone tirreniche e in Sardegna, però sono valori tutto sommato per la stagione abbastanza normali. La tendenza è per domani in aumento al sud e in parte del centro, sul centro nord o stazionarie o qualche leggera diminuzione. Insomma non sono variazioni forti, ma qualcosina scendono”.