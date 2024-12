Meteo, nessuna tregua dal maltempo. Sottocorona annuncia “l'impulso molto forte”

10 dicembre 2024 a

È un dicembre con parecchio maltempo sull’Italia, ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Il quesito trova risposte nell’analisi di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fa un punto della situazione generale nel collegamento prima di Omnibus: “Sull’Italia e intorno ci sono ancora molte nuvole e non solo, effetto ancora di questa bassa pressione che insiste proprio sull’Italia. I temporali si avvicinano alle cose del Tirreno, sono molto presenti sull’Adriatico, al sud poi ancora, quando cominciamo a vedere così tanti temporali significa che il maltempo c’è”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, martedì 10 dicembre, i valori più elevati di pioggia riguardano ancora una volta l’Emilia-Romagna, l'Appennino tosco emiliano, poi alcune zone del Tirreno, alcune zone del basso Tirreno, Campania, parte dalla Basilicata, Calabria, qualcosa anche in Sicilia, poi sull'Adriatico sono presenti questi temporali, insomma il maltempo è forte. Domani, mercoledì 11 dicembre, si attenua molto questo maltempo, ci sono più schiarite al nord, qualcuna anche sul medio versante tirrenico, i fenomeni più intensi diventano molto isolati, riguardano parte della Romagna, le Marche, forse in parte l’Abruzzo, poi il medio basso versante tirrenico, insomma tutto sembra attenuarsi. Sembra perché in realtà si esaurisce un po' questa situazione di maltempo, ma se arriviamo alla giornata di giovedì 12 dicembre se ne ripresenta un'altra da ovest nuovamente, questo impulso molto forte, con precipitazioni abbondantissime, che riguarda la Sardegna, ma a ovest ce n'è subito un altro. In attesa di questo sulla Penisola e Sicilia solo qualche debole pioggia, però questo maltempo ovviamente da qualche parte deve andare”.

In conclusione Sottocorona sviscera le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Restano quasi ovunque sotto i 10 gradi al nord, sulle zone costiere del centro sud invece superano i 10 gradi, ma non di molto. Tendenza nelle 24 ore, le massime di domani saranno leggermente più alte al sud, sulle altre zone piccole variazioni, ora un grado un più un grado in meno è un’oscillazione assolutamente normale”.