Luca Barbareschi, la confessione su Ballando: "Miracolo, non siamo amanti..."

09 dicembre 2024 a

a

a

Dallo studio di Milly Carlucci al salotto di Francesca Fialdini, Luca Barbareschi mostra la sua umanità: “La maldicenza uccide tre persone: chi la dice, chi l’ascolta e chi la riceve; Natale coincide con Hanukka, la festa della luce contro le tenebre dell’ignoranza", dice a “Da Noi… A Ruota Libera” su Rai1. “L’abbandono di mia madre è una ferita, che può essere vissuta anche come opportunità. Paradossalmente io ringrazio mia madre, ho anche lavorato per mantenerla, non l’ho mai maledetta, penso perché mia madre prima di andarsene mi ha lasciato un solo libro, “Cent’anni di solitudine”, e io leggo per ritrovarla.”

“Il peggior nemico di me stesso sono stato io per anni. Vorremo sempre che gli altri ci riconoscessero per ciò che davvero abbiamo dentro, io ho fatto troppe cose, sono anche stato violento con un cronista, ma avevo i miei buoni motivi, aveva fatto male a mia figlia.”

“Dalla politica sono uscito con le ossa rotte, perché quando scendi in politica cambia la percezione che le persone hanno di te. Ma io sono cambiato tanto, a 18 anni Ruggero Miti mi fece un’intervista per Rai2: spiegavo con grande sicurezza la mia infelicità. A 13 anni la moglie di mio padre cercò di spararmi, le mie emozioni erano congelate, i traumi sono venuti fuori tutti dopo"; racconta l'attore e regista. “La mia parte più bella è quella femminile, io ho sempre sedotto di più con il mio lato gentile. Ho pianto da Milly perché sono in quella fase senile dove mi commuovo per tante cose. A 21 anni mi sentivo già vecchio, poi sono tornato bambino dopo il divorzio e un nuovo amore. Il successo è la gratificazione dei tuoi sogni, della fatica e delle relazioni vere. Piangere è sinonimo di felicità.” “Sto continuando a studiare composizione d’orchestra perché quando avrò 80 anni con la musica terrò il cervello allenato e se c’è una lingua per parlare con Dio, è la musica.”

Alessandra Tripoli su Luca Barbareschi: “Lui per me è un dieci e sarà sempre un dieci. Lui mi ha insegnato a navigare nel dolore, mi ha dato il pizzico di speranza di cui avevo bisogno.” “Io vorrei fare uno show con Alessandra, è una grande artista e coach, una donna divertentissima, una madre straordinaria. E miracolosamente, non siamo diventati amanti!”